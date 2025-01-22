2000-летнюю статую нашли в мусорном мешке (фото)

После первоначальной оценки археологи подтвердили эллинистическое происхождение статуи.

В Греции мраморная статуя женщины возрастом более 2000 лет была найдена выброшенной в мусорный мешок недалеко от Салоник.

Как пишет The Independent, местный житель наткнулся на статую рядом с мусорным баком в Неи Эпиватес и немедленно сообщил властям.

Эксперты полагают, что статуя относится к эллинистическому периоду (320-30 гг. до н. э.), времени значительного художественного и культурного роста после завоеваний Александра Македонского.

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Отмечается, что эта эпоха стала свидетелем расцвета скульптуры, и выброшенная статуя дает представление об этом богатом историческом периоде.

После первоначальной оценки археологи подтвердили эллинистическое происхождение статуи. Она была отправлена ​​на дополнительную экспертизу и в конечном итоге будет передана в местный орган по древностям для сохранения и углубленного изучения.

Полиция начала расследование, чтобы определить, кто выбросил статую, и ненадолго задержала мужчину для допроса, который позже был отпущен без предъявления обвинений.

Интерестно, что случайные археологические открытия относительно распространены в Греции, стране, известной своим древним наследием, и часто совершаются во время строительства зданий или общественных работ.

В декабре рабочие, устанавливающие газопроводы недалеко от Афин, обнаружили статую Гермеса римской эпохи, захороненную вертикально в выложенной кирпичом яме недалеко от Акрополя.

Основные находки, включая вымощенную мрамором римскую магистраль и десятки тысяч артефактов, охватывающих греческий, византийский и османский периоды, теперь демонстрируются на станциях метро.

Новости археологии

Редкий коринфский шлем из Древней Греции будет выставлен на аукцион в Лондоне в конце января. Такие шлемы были символом древнегреческого стиля пехотного боя и стали символами древнего мира.

Компания, которая выставляет этот предмет на аукцион, заявила, что шлем изготовлен из бронзы и датируется периодом между 500 и 450 годами до н. э.

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