"Парк на крыше, кафе и беговые дорожки": СМИ узнали, как будет выглядеть новая штаб-квартира Google (фото)

Издание The Verge изучило план будущей штаб-квартиры компании Google в Лондоне. Сейчас в столице Англии работает 4000 сотрудников, в нескольких офисах.

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Компания хочет собрать их всех под одной крышей. На которой будет настоящий большой парк, пишет AIN.UA.

Здание высотой в 11 этажей займет более 80 000 кв. м и сможет принять до 7000 сотрудников. Строительство штаб-квартиры начнется уже в 2018 году, но точная дата окончания пока неизвестна. Общий бюджет проекта – более 1 млрд фунтов.

В здании планируется создать множество зон отдыха для сотрудников. В частности, на крыше расположится парк длинной 300 метров, поделенный на несколько зон, включая кафе и беговые дорожки. Помимо того, в здание будет свой спортзал, поле для футбола и баскетбола, 25-метровый бассейн и несколько игровых зон. В добавок – зал на 210 мест для мероприятий.

Когда здание будет готово – это будет первый кампус за пределами США, который полностью принадлежит компании и вмещает только сотрудников Google.

Впрочем, штаб-квартира Apple сегодня является самой дорогой в мире – ее стоимость составляет более $5 млрд.