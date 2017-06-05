Индия запустила ракету для пилотируемых полетов в космос

Крупнейшая ракета индийского производства с самым большим в истории страны спутником запущена с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе, пишет Русская служба ВВС со ссылкой на СМИ.

В случае успешных испытаний этот ракетоноситель сможет использоваться для вывода на орбиту пилотируемого корабля.

Запуск состоялся 5 июня со стартовой площадки в Космическом центре имени Сатиша Дхавана.

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Ракету Geosynchronous Satellite Launch Vehicle-Mark III (GSLV-Mk III) разрабатывали в течение 15 лет. Она весит 640 тонн и по высоте превышает 43 метра.

Спутник GSAT-19, который GSLV-Mk III доставляет на орбиту, весит более 3 тонн - это рекорд для индийской космической индустрии. Спутники с таким весом отправляли на орбиту лишь США, Россия, Европейское космическое агентство, Китай и Япония.

По расчетам, новая ракета способна вывести до 4 тонн груза на геостационарную орбиту и до 10 тонн - на низкую околоземную.

Глава Индийской организации космических исследований Алур Силин Киран Кумар выразил надежду, что в случае успеха миссии с помощью GSLV-Mk III в будущем можно будет посылать в космос индийских астронавтов.

Помимо новой GSLV-Mk III у Индии есть еще две ракеты - это Polar Satellite Launch Vehicle и GSLV-Mk II, способные поднять в космос 2,5 тонны груза.

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Нынешнее индийское правительство, возглавляемое премьер-министром Нарендрой Моди, поддерживает программу развития космической индустрии.

В феврале 2017 года Индия отправила более сотни спутников на орбиту за одну миссию, пишет Рейтер.

Запуск GSLV-Mk III со спутником GSAT-19 позволит Индии обрести самостоятельность в этой сфере и перестать платить зарубежным космическим агентствам за запуски спутников, объясняет Hindustan Times.