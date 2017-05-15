Разработчики MP3 заявили о фактической "смерти" аудиоформата

Немецкий институт интегральных схем общества Фраунгофера, который и разработал популярный аудиоформат MP3, официально сообщил о фактической "смерти" формата. Об этом пишет Русская служба ВВС.

"Мы благодарим всех за гигантскую поддержку, которая помогла сделать формат MP3 главным аудиоформатов в мире за последние 20 лет", - говорится в сообщении.

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В сообщении института также говорится о том, что в апреле этого года прошли последние патенты на формат и были прекращены собрание лицензионных отчислений с производителей программного обеспечения и встроенных решений.

Одной из причин отказа от формата стало появление новых. Большинство радиостанций и телеканалов перешли на современные ISO-MPEG кодеки, которые обеспечивают более высокое качество звука.