Samsung готовит полезное приложение для водителей

Компания Samsung работает над приложением In-Traffic Reply, которое будет автоматически отвечать на входящие сообщения, пока адресат находится за рулем.

Об этом сообщает Mashable.

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Суть In-Traffic Reply заключается в том, что сенсоры смартфона и GPS-сигнал улавливают, когда пользователь ведет машину или едет на велосипеде, и автоматически отвечают на все полученные сообщения выбранным шаблоном.

На настоящий момент приложение тестируется в Нидерландах и предлагает на выбор два варианта ответа: стандартный «Я за рулем, не могу ответить» и веселую версию с анимацией.