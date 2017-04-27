Samsung готовит полезное приложение для водителей
13:19, 27 апреля 2017Наука и IT
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Новое приложение Samsung не даст отправить сообщение за рулем.
Samsung / REUTERS
Компания Samsung работает над приложением In-Traffic Reply, которое будет автоматически отвечать на входящие сообщения, пока адресат находится за рулем.
Об этом сообщает Mashable.
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Суть In-Traffic Reply заключается в том, что сенсоры смартфона и GPS-сигнал улавливают, когда пользователь ведет машину или едет на велосипеде, и автоматически отвечают на все полученные сообщения выбранным шаблоном.
На настоящий момент приложение тестируется в Нидерландах и предлагает на выбор два варианта ответа: стандартный «Я за рулем, не могу ответить» и веселую версию с анимацией.
Фото: SAMSUNG
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