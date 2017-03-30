В Telegram добавили голосовые звонки

Пока звонки работают только на iOS и Android и только в Западной Европе.

Как обещают разработчики, все звонки зашифрованы. Также предусмотрена схема верификации собеседников. Сервис будет предлагать сравнить эмодзи на экранах.

Telegram добавил функцию голосовых вызовов одним из последних среди аналогичных сервисов. Ранее это сделали WhatsApp, Messenger (Facebook) и Skype, причем с функцией видеовызовов.