В Telegram добавили голосовые звонки
15:45, 30 марта 2017Наука и IT
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Пока эта функция работает только в Западной Европе.
Также предусмотрена схема верификации собеседников / trend.az
Мессенджер Telegram добавил функцию голосовых вызовов, сообщается на официальном сайте сервиса.
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Пока звонки работают только на iOS и Android и только в Западной Европе.
Как обещают разработчики, все звонки зашифрованы. Также предусмотрена схема верификации собеседников. Сервис будет предлагать сравнить эмодзи на экранах.
Telegram добавил функцию голосовых вызовов одним из последних среди аналогичных сервисов. Ранее это сделали WhatsApp, Messenger (Facebook) и Skype, причем с функцией видеовызовов.
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