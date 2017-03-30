В Украине уже начали составлять "черный список" антиукраинских сайтов

В Министерстве информационной политики Украины уже начали составлять список антиукраинских сайтов. Об сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам главы Мининформполитики Юрия Стеця, была создана рабочая группа, которая работала над анализом правовых норм украинского законодательства, запрещающих распространение информации, которая представляет угрозу национальным интересам Украины.

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"Мы создали отчет правовых норм, содержащихся в различных законодательных актах и Уголовном кодексе Украины, которые регламентируют и четко определяют информацию, которая является запрещенной для распространения. На основании этих норм мы оцениваем материалы, распространяемые отдельными сайтами, которые тем самым создают угрозу национальным интересам Украины, разжигают межнациональную вражду или призывают к нарушению конституционного строя", - подчеркнул заместитель министра Дмитрий Золотухин.

Отмечается, что работа над списком конкретных сайтов осуществляется под грифом "Для служебного пользования" с целью предотвращения спекуляций со стороны российских и пророссийских СМИ и спецслужб.