Стець сообщил о подготовке "черного списка" антиукраинских сайтов

16:37, 02 марта 2017
Политика
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Министерство информационной политики Украины подготовит список антиукраинских сайтов для их закрытия.

В список войдут сайты, которые подрывают суверенитет Украины / фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава ведомства Юрий Стець на пресс-конференции сегодня в Киеве.

«В ближайшие две недели... я хочу, чтобы он (заместитель министра Дмитрий Золотухин - УНИАН) принес на экспертный совет при Министерстве информационной политики, куда входят медиа-эксперты, общественные деятели, перечень сайтов, которые должны быть закрыты», - сказал министр.

По словам Стеця, речь идет о сайтах, которые подрывают суверенитет Украины.

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Министр уточнил, что список должен быть предварительно согласован со Службой безопасности Украины.

«Мы найдем механизм, каким образом они будут закрыты в ближайшее время», - сказал Стець.

Он отметил, что собранные материалы планируется передать в суд для принятия решения.

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Теги: #сайты#список#МИП