Конгресс США завел представительство на YouTube

Конгресс США завел два официальных канала на популярном видеохостинге YouTube. Первый, househub, будет освещать деятельность Палаты представителей, а другой, senatehub, соответственно, Сената США, передает Associated Press.

Новые каналы были созданы еще в сентябре 2008 года, но запускаются только сейчас. Они оснащены картой Google Maps. Нажав на один из штатов, можно попасть на YouTube-канал соответствующего сенатора или члена Палаты представителей.

До сих пор отдельные законодатели и политики использовали YouTube только по собственной инициативе. Одной из первых в Палате представителей YouTube использовала спикер Нэнси Пелози, опубликовавшая там видео в мае 2006 году.

Избранный президент США Барак Обама в предвыборной гонке использовал YouTube гораздо активнее своего соперника Джона Маккейна. Это позволило ему транслировать свои обращения на более широкую аудиторию и анализировать ее реакцию.

Лента.ру