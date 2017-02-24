Google запустил 3D-тур по Верховной раде (фото)

Об этом говорится в официальном блоге компании.

Отмечается, что впервые в Украине государственный институт такого уровня приглашает навиртуальную экскурсию по главным залам и кулуарам, и теперь каждый желающий может посетить Верховную Раду, не отходя от своего компьютера или мобильного устройства.

Гости смогут прогуляться по главному залу Верховной Рады, где проходят заседания украинских народных избранников. Пользователи даже смогут выбрать точку обзора - посмотреть на зал с трибуны, рассмотреть место работы депутата. Кроме того, можно заглянуть в кулуары и увидеть, где общаются депутаты в перерывах между заседаниями.

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Во время виртуальной экскурсии пользователи также будут иметь уникальную возможность увидеть "Знамя Независимости" - большой (8х4 метра) флаг, который депутаты первого созыва внесли в зал 24 августа 1991. Этот флаг был вывешен на короткое время в кулуарах на День Флага в прошлом году.

Кроме флага в кулуарах можно будет рассмотреть экспозицию "артефактов Независимости" - разнообразные экспонаты, связанные с борьбой Украины за независимость: флаги, черновик Акта провозглашения независимости, Первый универсал и многое другое.