Цукерберг планирует изменить формат Facebook

Формат социальной сети Facebook планируют изменить. Об этом сообщил основатель соцсети Марк Цукерберг, пишет DW.

В частности, Цукерберг планирует заняться развитием социальной инфраструктуры для формирования глобального сообщества на базе основанной им соцсети.

Миллиардер хочет перейти от формата соцсети для друзей и семьи к развитию глобальной социальной инфраструктуры.

"В такие времена, как сейчас, самое важное, что мы в Facebook можем сделать - это создать социальную инфраструктуру, чтобы дать людям возможность выстроить глобальное сообщество, которое работает для всех нас", - подчеркнул он.

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Цукерберг выделил пять основных направлений - развитие взаимной поддержки, обеспечение безопасности, информированности, гражданской активности и вовлечения представителей различных культур и взглядов.

В частности, чтобы ограничить распространение кричащих заголовков, Facebook вводит алгоритмы учитывая, читал ли пользователь статью по ссылке, прежде чем ею поделиться.

Как сообщал УНИАН ранее,в ленте Facebook звук видео будет проигрываться автоматически. Такое нововведение компания ввела для мобильного приложения.

В то же время громкость звука видео будет медленно убывать или возрастать во время просмотра ленты. В случае же, если телефон находиться в беззвучном режиме, то звук видео также будет отключен. Однако, будет ли применяться функционал для десктопной версии Facebook неизвестно.