Британский университет оштрафован на 400 тысяч фунтов за эксперимент с кофеином
23:38, 25 января 2017Наука и IT
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Британский университет оштрафован на сумму 400 тыс. фунтов (0,5 млн долларов), после того как двум студентам по ошибке выдали дозу кофеина, равноценную 300 чашкам кофе.
Двум студентам выдали дозу кофеина, равноценную 300 чашкам кофе / Flickr.com/hripsimex3
Они принимали участие в эксперименте, призванном изучить воздействие кофеина на человека во время физической нагрузки, пишет Би-Би-Си.
Выданная доза кофеина в сто раз превышала необходимую по условиям эксперимента и могла привести к смерти его участников.
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Студентам Алексу Розетто и Люку Паркину пришлось проходить диализ в больнице, они потеряли около 10 килограммов веса.
В настоящее время состояние их здоровья не вызывает опасений.
Нортумбрийский университет уже принес извинения за ошибку.
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