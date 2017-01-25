Британский университет оштрафован на 400 тысяч фунтов за эксперимент с кофеином

23:38, 25 января 2017
Наука и IT
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Британский университет оштрафован на сумму 400 тыс. фунтов (0,5 млн долларов), после того как двум студентам по ошибке выдали дозу кофеина, равноценную 300 чашкам кофе.

Flickr.com/hripsimex3

Они принимали участие в эксперименте, призванном изучить воздействие кофеина на человека во время физической нагрузки, пишет Би-Би-Си.

Выданная доза кофеина в сто раз превышала необходимую по условиям эксперимента и могла привести к смерти его участников.

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Студентам Алексу Розетто и Люку Паркину пришлось проходить диализ в больнице, они потеряли около 10 килограммов веса.

В настоящее время состояние их здоровья не вызывает опасений.

Нортумбрийский университет уже принес извинения за ошибку.

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Теги: #кофеин#эксперимент