Компания-разработчик презентовала новые модели Nokia

Об этом сообщает "Медуза".

Обе модели, сообщается на сайте компании, с экраном в 2,4 дюйма. Они оснащены FM-радиоприемником и MP3-плеером. Батарея телефона способна работать на одном заряде 22 часа в режиме разговора и 31 день в режиме ожидания.

Рекомендуемая цена на Nokia 150 и Nokia 150 Dual SIM — 26 долларов без налогов и сборов.

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Ожидается, что новые телефоны Nokia поступят в продажу в первом квартале 2017 года.

Напомним, что компания HMD Global выкупила у Microsoft право на выпуск телефонов под брендом Nokia в мае 2016 года. Компания Nokia, как подчеркивалось тогда, не имеет доли в HMD Global.