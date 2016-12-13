Компания-разработчик презентовала новые модели Nokia
17:18, 13 декабря 2016Наука и IT
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Компания HMD Global, получившая права на бренд Nokia, объявила о выпуске двух новых телефонов — Nokia 150 и Nokia 150 Dual SIM.
Новые телефоны Nokia поступят в продажу в первом квартале 2017 года / themobileindian.com
Об этом сообщает "Медуза".
Обе модели, сообщается на сайте компании, с экраном в 2,4 дюйма. Они оснащены FM-радиоприемником и MP3-плеером. Батарея телефона способна работать на одном заряде 22 часа в режиме разговора и 31 день в режиме ожидания.
Рекомендуемая цена на Nokia 150 и Nokia 150 Dual SIM — 26 долларов без налогов и сборов.
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Ожидается, что новые телефоны Nokia поступят в продажу в первом квартале 2017 года.
Напомним, что компания HMD Global выкупила у Microsoft право на выпуск телефонов под брендом Nokia в мае 2016 года. Компания Nokia, как подчеркивалось тогда, не имеет доли в HMD Global.
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