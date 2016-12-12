На Земле появился еще один праздник космического масштаба
16:50, 12 декабря 2016Наука и IT
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Генеральная Ассамблея ООН объявила 30 июня Международным днем астероида.
Дата была выбрана в честь падения на Землю знаменитого Тунгусского метеорита / nasa.gov
Об этом сообщает Центр новостей ООН.
Таким способом в ООН хотят привлечь внимание общественности к угрозе падения астероида на Землю. Решение было принято по рекомендации Комитета ООН по космосу.
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Дата была выбрана в честь падения на Землю знаменитого Тунгусского метеорита в 1908 году. Это событие до сих пор вызывает интерес у ученых и не только.
Астероиды - небольшие космические тела, вращающиеся вокруг Солнца, а также находящиеся между орбитами Марса и Юпитера. Несмотря на размеры, это очень массивные объекты, в случае падения на Землю способные причинить очень серьезный ущерб.
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