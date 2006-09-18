Skoda готовит еще одну модель гольф-класса (фото)

На ближайшем Парижском автосалоне компания Skoda представит новую концептуальную разработку, получившую имя Skoda Joyster. Этот автомобиль представляет собой хэтчбек гольф-класса, построенный на той же платформе, что и VW Golf V, но по своим размерам чуть меньший, чем Skoda Octavia.

Концептуальный Joyster будет представлен в Париже с трехдверным кузовом и получит выразительную и даже немного агрессивную внешность. Однако будущая серийная модель, появление которой может состояться в течение ближайших двух лет, будет иметь более спокойный дизайн кузова и, скорее всего, будет выпускаться еще и в пятидверной версии.

Кроме того, Skoda Joyster займет нишу между моделями Fabia и Octavia, а ее основными конкурентами станут Peugeot 307, Citroen C4, Opel Astra и Ford Focus. Внутренней конкуренции Skoda с VW Golf, Audi A3 или Seat Leon, как считают специалисты, не будет - эти автомобили стоят дороже и позиционируются на другую аудиторию.

Лента.ру