Россияне отправили на орбиту первую космическую туристку (фото)

В понедельник утром с космодрома Байконур произведен успешный запуск космического корабля "Союз ТМА-9", передает РИА Новости. Аппарат доставит на Международную космическую станцию первую космическую туристку Ануше Ансари и двоих профессиональных космонавтов.

В первом полете женщины-непрофессионала в космос Ансари будут сопровождать два участника 14-й длительной экспедиции к МКС - российский космонавт Михаил Тюрин и американский астронавт Мигель Лопес-Алегриа.

"`Союз ТМА-9` в среду должен доставить на станцию непрофессиональную участницу полета, американку иранского происхождения Ануше Ансари, а также астронавта НАСА Мигеля Лопес-Алегриа и российского космонавта Михаила Тюрина", - сообщил представитель ЦУП.

За право посетить МКС 40-летняя Ансари заплатила 20 миллионов долларов. Прежде, чем стать первой космической туристкой, она прошла тренировку космонавтов в России и в хьюстонском центре NASA. При этом до конца августа Ансари оставалась лишь дублером японского бизнесмена, также желавшего полететь в космос, однако в итоге не допущенного до полета из-за проблем со здоровьем.

Ансари вернется на Землю 24 сентября вместе с завершающими свое пребывание на МКС россиянином Павлом Виноградовым и американцем Джеффом Уильямсом.

Земную орбиту в качестве туристов посетили трое мужчин: американец Деннис Тито (старт - 28 апреля 2001 г.), южноафриканец Марк Шаттлуорт (25 апреля 2002 г.) и американец Грегори Ольсен (1 октября 2005 г.).

По материалам Лента.ру

Космический туризм