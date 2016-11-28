Власти Бельгии решили признать заболеванием "профессиональное выгорание"

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал VRT.

«Мы признаем его заболеванием, связанным с работой, что позволит нам принять меры по его профилактике на рабочем месте», - сказала она.

Уточняется, что, если «выгорание» будет признано заболеванием, связанным с трудовой деятельностью, это позволит до 70% повысить сумму возмещения на медицинские расходы от страховой компании.

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Кроме того, отмечается, что в Бельгии «профессиональное выгорание» заставляет обращаться за медицинской помощью до 10 тыс. человек ежегодно.

Справка. Профессиональное выгорание – это синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергических и личностных ресурсов работающего человека.