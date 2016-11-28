Власти Бельгии решили признать заболеванием "профессиональное выгорание"
Министр здравоохранения Бельгии Магги Де Блок заявила, что власти королевства официально признают «профессиональное выгорание» заболеванием.
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал VRT.
«Мы признаем его заболеванием, связанным с работой, что позволит нам принять меры по его профилактике на рабочем месте», - сказала она.
Уточняется, что, если «выгорание» будет признано заболеванием, связанным с трудовой деятельностью, это позволит до 70% повысить сумму возмещения на медицинские расходы от страховой компании.
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Кроме того, отмечается, что в Бельгии «профессиональное выгорание» заставляет обращаться за медицинской помощью до 10 тыс. человек ежегодно.
Справка. Профессиональное выгорание – это синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергических и личностных ресурсов работающего человека.