NASA показало, как меняется космическая погода Солнечной системы (видео)

На анимации показано распространение звездного ветра (потока заряженных частиц от светила) в Солнечной системе в период с 1 февраля по 24 апреля 2015 года, пишет Лента.ру со ссылкой на сайт агентства.

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Отмечается, что знание космической погоды (характеристик солнечного ветра, в частности, скорости и плотности потока частиц) необходимо ученым для обеспечения безопасности движения New Horizons в условиях космической радиации, поскольку последняя может негативно повлиять на микроэлектронику станции.

Ученые отметили, что им удалось проверить имеющиеся теории (в частности, модель Энлиль, названную в честь шумерского бога войны и используемую НАСА для расчетов космической радиации), прогнозирующие динамику космической погоды и сравнить выдаваемые ими результаты с наблюдаемыми данными.

Автоматическая межпланетная станция New Horizons 5 сентября 2015 года начала пиковую фазу передачи данных, полученных во время основного этапа исследований 14 июля, когда аппарат оказался на максимально близком расстоянии от Плутона и его спутников. На передачу нескольких гигабайт данных уйдет около года.

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В настоящее время станция находится на расстоянии более пяти миллиардов километров от Земли. Ожидается, что в 2019 году она достигнет планетоида 2014 MU69 на расстоянии 1,6 миллиарда километров от Плутона в поясе Койпера. К этому объекту New Horizons может направиться после карликовой планеты. Миссия New Horizons должна завершиться в середине 2020-х годов.

Основная задача New Horizons — изучение Плутона и его спутника Харона. Научное оборудование, установленное на станции, предназначено для сбора данных о возможном наличии магнитосферы у карликовой планеты, составе ее атмосферы, строении поверхности, а также о взаимодействии с Хароном.