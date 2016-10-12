Опасные смартфоны: вслед за Galaxy взорвался iPhone7 - СМИ

Об этом пишет ChinaDaily.

По словам владельца, телефон разломался на две части, несерьезно поранив ему руки и лицо. В отличие от «Самсунга», iPhone не дымил, на нем не осталось следов возгорания, а батарея – в хорошем состоянии. Подразделение компании в Китае сообщило об инциденте в главный офис.

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Ранее ABC сообщал о взорвавшемся в Калифорнии iPhone6 Plus, который стоял на зарядке.

Как известно, вчера, после множества случаем самозгорания, были приостановлены продажи Galaxy Note 7. Смартфон вышел на рынок в Южной Корее 19 августа. В начале сентября было объявлено об отзыве 2,5 миллиона таких смартфонов после сообщений об их возгораниях во время подзарядки, в частности, в США, Южной Корее и на Тайване.

В Америке компании мобильной связи AT&T и T-Mobile US прекратили продажи Note 7 из соображений безопасности. Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники. Штаб-квартира находится в Сеуле (Южная Корея). Штат сотрудников на апрель 2016 года составлял около 319 тысяч человек в 84 странах.