ВОЗ выступила в поддержку налога на сладости

Согласно обнародованному новому докладу ВОЗ, увеличение цены на сладкие напитки даже на 20% приводит к снижению их потребления и способствует переходу населения на более здоровое питание в целом, передает Русская служба Би-би-си.

Ранее Всемирная организация здравоохранения просто выступала с рекомендациями уменьшить потребление сахара, воздерживаясь при этом от открытой поддержки налоговых мер.

Некоторые страны, в том числе Мексика и Венгрия, уже ввели дополнительный налог на сладкие продукты и напитки.

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В следующем году аналогичный "сахарный налог" вводит ЮАР - первая среди стран Африки.

Снижение потребления так называемых свободных сахаров ведет к уменьшению числа страдающих ожирением, диабетом и кариесом, указывает ВОЗ.

К свободным сахарам относятся моносахариды, такие как глюкоза и фруктоза, а также дисахариды, например, сахароза или столовый сахар, добавляемые в пищевые продукты и напитки производителями.

Свободные сахара также естественным образом образуются в природных условиях и присутствуют в меде, сиропах, и концентратах фруктовых соков.

ВОЗ не считает опасным потребление естественных сахаров, которыми богаты фрукты, овощи и молоко.

По словам доктора Франческо Бранки, директора департамента ВОЗ по питанию для здоровья и развития, "с точки зрения питательной ценности людям в диете вообще не нужен сахар".

Бранка рекомендует ограничивать потребление сахара таким образом, чтобы оно не превышало 10% от суммарного суточного энергопотребления, а в идеале составляло менее 5%.

ВОЗ отмечает, что к "сахарному налогу" и другим финансовым мерам следует прибегать лишь в том случае, "если у продуктов и напитков с повышенным содержанием сахара есть более здоровые рыночные альтернативы".

В докладе также говорится о том, что субсидирование продаж свежих овощей и фруктов со стороны государства и, соответственно, снижение цен на них имеет положительный эффект, поскольку люди в результате включают в собственный рацион все больше овощей и фруктов, а их диета становится более здоровой.

Эксперты ВОЗ полагают, что аналогичные налоговые меры теоретически могут также быть эффективны для снижения потребления продуктов, имеющих высокое содержание насыщенных жиров, трансжиров и соли.