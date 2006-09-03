Лунный зонд SMART-1 разбился в районе озера Совершенства

Европейский лунный зонд SMART-1 сегодня утром на скорости 2 м/сек. врезался в поверхность Луны в районе озера Совершенства. Таким образом, лунный зонд завершил исследовательскую работу, сообщили представители Европейского космического агентства.

Напомним, что это была первая европейская миссия на Луну. В течение 16 месяцев SMART-1 изучал Луну, собирая данные минералогического состава поверхности в видимом изображении, инфракрасном и рентгеновском излучениях. Во время полета аппарата был успешно испытан ионный ракетный двигатель, который предполагается использовать для оснащения межпланетного космического аппарата, который, как предполагается, в 2013г. начнет перелет к Меркурию.

Запуск SMART-1 был произведен в сентябре 2003г. с космодрома Куру ракетой-носителем Ariane-5. Основное предназначение аппарата - получение данных о поверхности Луны, а также испытание коммуникационного оборудования нового типа на основе лазерных технологий. Космический аппарат SMART-1 был создан Шведской космической корпорацией при участии почти 30 субподрядчиков из 11 европейских стран и США. Общая стоимость проекта составила 110 млн евро.

РБК