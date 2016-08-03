Иранские хакеры взломали 15 миллионов аккаунтов в Telegram

Об этом сообщили эксперты по кибербезопасности Коллин Андерсон и Клаудио Джарньери из Amnesty International, передает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

Помимо этого, хакерам также удалось получить доступ к аккаунтам десятков журналистов и активистов. Агентство пояснило, что взлом позволит создать "карту" пользователей Telegram в Иране, где сервисом пользуются около 20 миллионов человек.

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Эксперты отказались связывать взломщиков с иранским правительством и назвали ответственными за это группу Rocket Kitten, которую ранее связывали с атаками на королевскую семью Саудовской Аравии, НАТО и иранских оппозиционеров.

Взлом стал возможен, как уточняется, из-за того, что при идентификации на каком-либо устройстве Telegram присылает пользователю sms-сообщение.

Компания Telegram заявила, что хакеры, определившие номера телефонов 15 млн пользователей мессенджера из Ирана, смогли получить доступ только к открытой информации, но не к самим аккаунтам, передает Русская служба Би-Би-Си.

Как утверждают в компании, хакеры проверили, зарегистрированы ли определенные иранские телефонные номера в Telegram. Таким образом, хакерам удалось подтвердить существование аккаунтов в Telegram 15 миллионов пользователей.

"Поскольку мессенджер Telegram привязан к номеру телефона, любой теоретически может проверить, зарегистрирован ли этот номер в системе", - говорится в заявлении компании.