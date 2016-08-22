В сентябре Sony представит две версии своей самой популярной приставки

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, первая из новых приставок представляет собой slim-версию оригинальной PlayStation 4, а вторая - более мощную модификацию, которую уже окрестили PlayStation Neo, передает Lenta.ru. Предполагается, что она будет поддерживать разрешение 4K, а также более продвинутую графику в играх.

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Столь высокое качество изображения потребуется в первую очередь проектам с поддержкой очков виртуальной реальности PlayStation VR, чей запуск в продажу намечен на октябрь по цене $400. При этом ассортимент игр для всех версий PlayStation 4 не изменится.

Оригинальная PlayStation 4 появилась на рынке в ноябре 2013 года и с тех пор разошлась тиражом более 40 млн экземпляров. Если следующая консоль Sony действительно будет представлена в сентябре, это нарушит негласную традицию игровой индустрии, согласно которой новые платформы появляются не чаще, чем раз в 5-6 лет.