В США частной компании впервые разрешили отправить космический аппарат на Луну

"Только три супердержавы высаживались на какую-либо планету - мы станем четвертой супердержавой", - пообещал сооснователь компании Навин Джейн в интервью, передает Би-би-си. Он надеется, что посадку удастся совершить уже в 2017 году.

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Компания Moon Express, базирующаяся во Флориде, надеется выиграть конкурс на высадку первого в мире частного лунохода - Google Lunar X-Prize, призовой фонд которого составляет $30 млн.

Приз будет вручен компании, которая сможет первой посадить космический аппарат на Луну. По условиям конкурса, аппарат должен проехать 500 м по поверхности Луны и передать видео в высоком качестве обратно на Землю.

Заявку на участие в настоящее время подали 16 компаний, несколько из них также планируют запуск на 2017 год.

Регулирующие органы США впервые выдали одобрение для частной миссии, выходящей за пределы околоземной орбиты.

До этого коммерческие компании в основном запускали спутники, а все специализированные частные миссии, например, доставка грузов на космическую станцию, контролировались NASA.

Американское законодательство оказалось не готово к проекту компании, и разрешение для Moon Express пока носит индивидуальный характер. Однако политики в США уже активно работают над законопроектами, регулирующими подобные миссии, пишет издание Verge.

Необходимость в подобном законодательстве в ближайшее время, по всей видимости, возрастет: компания SpaceX уже объявила о планах отправить космический корабль на Марс в 2018 году, а Bigelow Aerospace хочет к 2020-му году запустить проект космических отелей.