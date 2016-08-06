Британские ученые тестируют новое лекарство от астмы

Данные исследования опубликованы в британском медицинском журнале Lancet, передает Русская служба BBC.

Согласно данным уже проведенного исследования, у пациентов, которые получали препарат Fevipiprant, сокращались воспалительные процессы дыхательных путей.

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В Великобритании более 5 миллионов человек страдают от астмы. В 2014 году от астмы умерли свыше 1200 человек в стране.

Многим помогает грамотно подобранное лечение - их спасают ингаляторы. Но части больных требуется медикаментозная терапия.