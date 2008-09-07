Иран, Китай и Таиланд вывели на орбиту спутник

Исследовательский спутник, созданный совместными усилиями ученых из Ирана, Китая и Таиланда, в воскресенье был выведен на орбиту, заявил иранский министр коммуникаций и информационных технологий Ирана Мохаммад СОЛЕЙМАНИ.

"Спутник был успешно выведен на орбиту сегодня китайской ракетой-носителем", - сказал чиновник в эфире иранского ТВ.

По его словам, данными со спутника будут пользоваться все три страны.

"На спутнике установлены камеры, которые будут фотографировать поверхность Земли, и затем снимки будут передаваться на наземные станции", - сообщил иранский министр.

"Иран, Китай и Таиланд посредством сотрудничества в космосе смогут прогнозировать и предотвращать различные природные катастрофы в регионе, будь то землетрясения, наводнения, расширение пустынных территорий или сокращение водных ресурсов", - отметил чиновник.

Иран 17 августа заявил, что провел успешное испытание иранской ракеты-носителя "Посланник надежды", благодаря которой впервые на околоземную орбиту был выведен макет первого национального спутника. Позже глава Аэрокосмического агентства Исламской Республики Реза ТАГИПУР сообщил, что Иран до 2010 года запустит в космос несколько спутников собственного производства, сообщает NEWSru.