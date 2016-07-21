США запросили у Польши экстрадицию украинца - владельца одного из самых посещаемых сайтов мира

Об этом сообщает министерство юстиции США, передает Газета.Ru.

30-летний харьковчанин Артем Ваулин создал сайт Kickass Torrents (KAT), на котором с 2008 года выкладывались файлы, являвшиеся объектом авторского права.

По данным аменриканских правоохранителей, сайт нанес ущерб на сумму более $1 млрд.

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Минюст США отмечает, что на файлообменник заходили более 50 млн уникальных посетителей в месяц, и он занимал 69-ю строчку самых посещаемых сайтов мира.

Портал оценивался в $54 млн, а рекламный доход ежегодно составлял от $12,5 до $22,3 млн.

Уточняется, что среди серверов, на которых работал сайт, был сервер, находившийся на территории США.