В Британии робот "Пеппер" впервые станет учителем
17:04, 08 июля 2016Наука и IT
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Разработанный в Японии робот "Пеппер" будет помогать детям учиться программированию.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба BBC.
В сентябре инновационные занятия начнутся в Лондонском колледже инженерии и дизайна.
Робот "Пеппер" уже используется в британских банках, торговых центрах и в больницах.
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"Пеппер" будет помогать детям учиться программированию. Лондонский колледж инженерии и дизайна начнет работать в сентябре. Это будет первое в Великобритании учебное заведение с роботами в классах.
Тут надеятся, что таким способом дети смогут двигать науку робототехники дальше.
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