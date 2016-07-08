В Британии робот "Пеппер" впервые станет учителем

Об этом сообщает Русская служба BBC.

В сентябре инновационные занятия начнутся в Лондонском колледже инженерии и дизайна.

Робот "Пеппер" уже используется в британских банках, торговых центрах и в больницах.

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"Пеппер" будет помогать детям учиться программированию. Лондонский колледж инженерии и дизайна начнет работать в сентябре. Это будет первое в Великобритании учебное заведение с роботами в классах.

Тут надеятся, что таким способом дети смогут двигать науку робототехники дальше.