Астрономы открыли планету с тремя солнцами

Планета HD 131399Ab расположена на расстоянии 340 световых лет от Земли в созвездии Центавра, передает Lenta.ru. Возраст небесного тела оценивается в 16 млн лет. По этому показателю экзопланета считается одной из самых молодых из известных ученым.

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Температура поверхности небесного тела оценивается в 580 градусов Цельсия. HD 131399Ab примерно в четыре раза тяжелее Юпитера и, как полагают ученые, удалена от HD 131399A на расстояние 60-100 астрономических единиц. Такая конфигурация, по мнению ученых, позволяет обеспечить устойчивость системы.

Полный оборот вокруг центра масс системы HD 131399 планета совершает за 1,1 тыс. земных лет. Примерно половину этого времени с HD 131399Ab можно наблюдать все три звезды. Экзопланета расположена вблизи самого крупного светила системы (HD 131399A) массой на 80% больше солнечной. Остальные две звезды вращаются вокруг друг друга и общего центра масс системы.

Экзопланета HD 131399Ab обнаружена в ходе наблюдений при помощи Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории, расположенной в Чили, и подробно исследована системой SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch).