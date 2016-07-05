Apple запускает функцию записи в базу доноров органов

Об этом сообщил глава корпорации Apple Тим Кук, передает Би-би-си. Функция будет выполнена в виде кнопки в приложении Health, которое по умолчанию уже входит в пакет программ, устанавливаемых на всех iPhone. Однако новая кнопка будет доступна только на смартфонах, предназначенных для использования на территории США.

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Тим Кук выразил надежду на то, что нововведение поможет решить проблему нехватки доноров: по статистике правительства США, сейчас очередь на трансплантацию органов увеличивается на одного ожидающего каждые 10 минут, и каждый день умирают 22 человека, которые не дождались своей очереди.

По словам Кука, с такой же проблемой в свое время столкнулся основатель Apple Стив Джобс, которому пришлось выдержать невыносимые месяцы ожидания своей очереди на трансплантацию печени в 2009 году.

Помимо Apple другие высокотехнологичные компании, такие как Facebook, Google и Twitter, также работают над новыми средствами по привлечению как можно большего числа людей к регистрации в качестве доноров органов.