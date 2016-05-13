В сети нашли архив с 3,5 тысячами компьютерных игр 90-х

Как пишет "Лента.ру", первые файлы были загружены в декабре 2014 года, однако архив постоянно обновляется. В частности, в апреле 2016 года сборник дополнился игрой 1991 года X-Fire.

В коллекцию вошли экшены, стратегии, приключения и игры других жанров, а также различные развлекательные программы. В частности, в архив загружены Prince of Persia, Pac-Man, Wolfenstein 3D, SimCity.

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Больше всего скачиваний собрала The Oregon Trail — образовательная игра о жизни американских пионеров, широко использовавшаяся в школах Северной Америки. За полтора года ею заинтересовались более 2 миллионов человек.

Для запуска ретроигр на современном программном обеспечении необходим специальный эмулятор, который также выложен на сайте.

MS-DOS — операционная система, которая выпускалась с 1981 по 2000 год. С середины 80-х до середины 90-х годов MS-DOS была самой используемой операционной системой на IBM-PC-совместимых компьютерах.

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