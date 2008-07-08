Японцы разработали телевизор на солнечных батареях

На саммите "Большой восьмерки" компания Sharp анонсировала экологичный 26-дюймовый ЖК-телевизор, сообщается в пресс-релизе Sharp. Телевизор лишен провода для подключения к розетке, так как источником его питания служит солнечная батарея с диагональю 26 дюймов.

Энергопотребление телевизора в три раза ниже, чем у аналогичных моделей с электронно-лучевой трубкой, и в два раза ниже, чем у ЖК-панелей. Контрастность его матрицы составляет 100000:1, толщина корпуса - 2 сантиметра.

Стоимость новинки, а также дату появления экологичного телевизора в продаже, представители Sharp не сообщили, лишь подчеркнув, что ее потенциальными покупателями являются 1,6 миллиарда человек, чьи дома не подключены к электросети.

Ранее британская компания Roberts представила цифровой радиоприемник SolarDAB, источником энергии для которого являются солнечные батареи.