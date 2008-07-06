США вывезли из Ирака 550 тонн урана

США вывезли из Ирака 550 тонн природного урана, который долгое время хранился на территории заброшенного ядерного комплекса "Тувайта" в 20 километрах к югу от Багдада, передает Associated Press.

Отмечается, что это стало важным этапом на пути к окончательному свертыванию иракской ядерной программы, начатой еще при Саддаме Хусейне, которая послужила одной из причин вторжения в Ирак.

Природный уран из Ирака был куплен канадской компанией Cameco Corp. и доставлен в порт Монреаля. Стоимость сделки не разглашается, однако, по некоторым данным, она составляет десятки миллионов долларов. Иракский уран будет использоваться на АЭС в Онтарио.

По словам представителей США, иракское правительство чрезвычайно радо тому, что хранившейся в Тувайте природный уран наконец-то вывезен из страны, ситуация в которой продолжает оставаться нестабильной.

Хотя природный уран нельзя использовать для создания атомного оружия или "грязной бомбы", тем не менее из-за своих радиоактивных свойств он может быть опасен: как и все тяжелые металлы он вызывает болезни внутренних органов.

В операции по вывозу урана принимали участие иракские специалисты, которые до этого прошли стажировку в Чернобыле. Сообщается, что склад природного урана в Тувайте был последним крупным хранилищем радиоактивных материалов на территории Ирака. Между тем в стране остаются еще множество мелких радиоактивных хранилищ.

Ядерный комплекс в Тувайте являлся центральным звеном ядерной программы Саддама Хусейна. В 1981 году комплекс был разбомблен в результате неожиданного массированного налета израильских ВВС. Хранившийся на территории этого ядерного комплекса природный уран был закуплен еще до начала первой войны в Ираке в 1991 году.

Лента.ру