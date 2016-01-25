Ученые предсказали войну на Земле из-за космического мусора

Об этом рассказывается в статье, опубликованной в журнале Acta Astronautica, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

По мнению исследователей, захламляющие космос обломки вскоре будут представлять угрозу для космических аппаратов. При этом будет довольно проблематично выяснить, были ли спутники повреждены обломками космических аппаратов, либо выведены из строя одной из стран.

Согласно информации, предоставленной NASA и Роскосмосом, на орбите Земли находятся более 23 тысяч фрагментов космических аппаратов размером более десяти сантиметров. При этом всего в ближнем космосе более триллиона обломков разных размеров. Находятся они на высоте от 160 до 745 километров над поверхностью планеты.

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Именно там работают большинство военных спутников разных стран. В последние 20 лет, по информации ученых, внезапно была потеряна связь с десятком военных спутников. Предполагаемой причиной этого может являться столкновение с космическим мусором. Ученые отмечают, что он представляет опасность не только для спутников, но и для Международной космической станции.