SpaceX показала потрясающее видео падения части ракеты Falcon на Землю

Компания SpaceX представила видеозапись падения головного обтекателя ракеты Falcon 9 на Землю, снятую камерой GoPro. Камеру вместе с обломками обтекателя, на котором она была закреплена, случайно обнаружил в море у побережья островов Абако (между Кубой и Флоридой) американский бизнесмен Кевин Айхельбергер (Kevin Eichelberger). Видео выложено на официальном канале компании.

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Как сообщает издание Лента.ру со ссылкой на Space News, обломки ракеты вынесло на пляж островка Элбоу Кэй еще в конце мая 2015 года. В результате звонков местных жителей и твитов Айхельбергера информация дошла до SpaceX, а Илон Маск лично поблагодарил их за возможность проверить вероятность повторного использования обтекателей. Камеры GoPro и их SD-карты, отправленные в SpaceX, сохранились в неприкосновенности, даже несмотря на многодневное пребывание в воде.

Ракета Falcon 9 может стартовать с космодрома на мысе Канаверал во Флориде и Военно-воздушной базе Ванденберг в Калифорнии. Стоимость пуска носителя составляет 60 миллионов долларов. На геопереходную орбиту способна доставлять до 4,85 тонны полезной нагрузки. В настоящее время компания Илона Маска завершает создание тяжелой версии этой ракеты — Falcon Heavy, а сами носители серии Falcon можно будет запускать и с других площадок (в том числе плавучих).