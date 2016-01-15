Sony разработала "умный" светильник

У светильника, предназначенный для систем "умного" дома, может быть масса применений, сообщает hitech.vesti. Во-первых, Multifunctional Light способен взаимодействовать с другими устройствами (кондиционерами, термостатами) и отправлять им данные об уровне влажности для подстройки температуры. Во-вторых, светильник может самостоятельно включить телевизор, если его сенсоры движения обнаружат человека, вошедшего в комнату. В-третьих, оборудованный микрофоном и динамиками прибор может выступать в качестве домофона.

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Габариты устройства, подвешивающегося к потолку, составляют 660 х 95 мм, а весит оно 3,9 кг. Управлять им можно с помощью пульта от телевизора, кондиционера, ИК-контроллера либо, если пользователь находится вне дома, мобильного приложения.

В числе характеристик Multifunctional Light заявлена поддержка карт памяти microSD, однако для чего они нужны, не уточняется. Аппарат также укомплектован беспроводным модулем Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n), датчиками движения, температуры, влажности и освещенности.

В Японии продажи Multifunctional Light начнутся в первой половине 2016 года. Выйдет ли "умный" светильник на международном рынке, неизвестно.