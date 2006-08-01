Audi представила спортивный хэтчбек S3 (фото)
Созданный на базе модели A3
Компания Audi представила новый спортивный хэтчбек S3, созданный на базе модели A3, сообщает Worldcarfans.com. Внешне новинка отличается от базовой модели большой хромированной радиаторной решеткой, новыми бамперами и порогами кузова, а также уменьшенным на 25 миллиметров дорожным просветом.
Новый Audi S3 комплектуется двухлитровым турбомоторм, оснащенным системой непосредственного впрыска топлива. Мощность этого двигателя составляет 265 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 350 Нм уже на 2,5 тысячах оборотов в минуту. Стоит напомнить, что предыдущее поколение S3 оснащалось 225-сильным турбомотором объемом 1,8 литра.
Разгон до ста километров в час занимает у S3 5,7 секунды, а максимальная скорость спортивного хэтчбека составляет 250 километров в час. Автомобиль будет выпускаться только в трехдверном кузове и получит шестиступенчатую механическую коробку передач.
Стоимость базовой комплектации нового S3 в Германии составит 35 тысяч 250 евро.