NASA опубликовало детальный снимок в высоком разрешении самого маленького спутника Сатурна

Посмотреть фото в высоком разрешении можно на сайте NASA, пишет ZN.ua.

Отмечается, что фотография была сделана 6 декабря с расстояния 37 тысяч км. Разрешение фото составляет 220 метров на пиксель. Прометей имеет всего 86 км в поперечнике.

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Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более 3 миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана. Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства. Ранее сообщалось, что ученые получили cамый четкий снимок второго по величине спутника Сатурна. Кроме того, исследователи получили высококачественные фотографии Титана - крупнейшего спутника Сатурна. В результате применения новых алгоритмов фотографии стали более полезны для ученых. Так, планетологи смогут использовать их для составления точных трехмерных карт Титана и наблюдения движения метановых рек.

Одно из достижений ученых NASA, исследующих фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана. Также ранее NASA опубликовало небывало четкие фото колец Сатурна.