В Казахстане разблокировали закрытую с 2011 года блог-платформу LiveJournal

Об этом в среду заявили в комитете связи, информатизации и информации министерства по инвестициям и развитию республики, сообщает ТАСС.

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"Доступ был восстановлен после исполнения администрацией блог-платформы LiveJournal решений судебных органов об удалении противоправных материалов, размещенных на ресурсе. Представители LiveJournal сообщили об удалении с блог-платформы материалов, содержащих признаки пропаганды терроризма и религиозного экстремизма, публичных призывов к совершению актов терроризма и изготовлению взрывных устройств", - проинформировала пресс-служба комитета.

Отмечается, что доступ к LiveJournal был заблокирован согласно постановлению Сарыаркинского суда Астаны с 20 августа 2011 года из-за распространения противоправных материалов.

В комитете также сообщили, что LiveJournal планирует открыть представительство в Казахстане и развивать казахстанский сегмент блог-платформы.