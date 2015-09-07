Археологи нашли соседа-одногодку Стоунхенджа - СМИ

Британские археологи обнаружили в 3 км от Стоунхенджа еще один неолитический памятник (2700-2500 гг. до н.э.), по размерам не уступающий знаменитому соседу. Об этом заявили британские эксперты на Британском научном фестивале в английском городе Брэдфорд, пишет ТАСС со ссылкой на ВВС.

После поисков с помощью георадаров было найдено монументальное сооружение, состоящее из почти 100 камней высотой до 4,5 метра, и расположенное полукругом.

"Это находка является доказательством совершенно неожиданных масштабов монументальной архитектуры в одном из самых больших церемониальных мест в древней Европе", - заявил журналистам профессор Брэдфорского университета Винсент Гаффни, руководитель группы исследователей, нашедших новый неолитический памятник.

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Это открытие может "в корне изменить представление о Стоунхендже как об обособленном реликтовом сооружении эпохи неолита".

Ученые также не исключают, что центральный комплекс из камня был связан еще с 60 ритуальными местами.

Справка УНИАН. Стоунхендж - мегалитическое сооружение в графстве Уилшир, Англия. Памятник датируется 3-2 тысячелетием до нашей эры. Комплекс внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.