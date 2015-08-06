Ученые выяснили, какая страна в мире потребляет больше всех молока

Швеция, Дания и другие страны Скандинавии потребляют максимальное количество молока на Земле – около 1,6 стакана в день, тогда как страны Карибского бассейна пьют больше всех газировки и прочих вредных сладких напитков, выяснили ученые, подготовившие отчет по употреблению различных видов питья во всех уголках Земли.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на журнал PLoS One.

"Как оказалось, географическое расположение людей было определяющим фактором в том, какие напитки и в каком количестве они их пили. К примеру, в Мексике и в государствах Карибского моря употребление газировки и домашних сладких напитков было максимальным. Используя эти данные, мы можем перейти от однотипных и неэффективных диетических политик к таким мерам, которые будут отвечать текущей ситуации в каждой конкретной стране", — заявляет Дариуш Мозафаррян (Dariush Mozafarrian) из университета Тафтса в Бостоне (США).

Мозафаррян и его коллеги подготовили отчет, в рамках которого они представили данные по употреблению различных безалкогольных напитков в 187 странах мира, в рамках которого они раскрыли строгую географическую привязку каждого типа пития к одному из регионов планеты.

К примеру, жители Швеции и Финляндии, прочих стран Скандинавии, а также Исландии потребляли рекордное количество молока – около 1,3-1,6 стакана в день, что почти в два раза выше, чем среднесуточная норма по планете. Значительно меньше молока пили в тропических и бедных странах.

Фруктовые соки, аналогичным образом, были уделом развитых и богатых стран – США, Германии, Австралии и прочих стран первого мира – за небольшим исключением – Колумбией и Габоном. Меньше всего сока пили некоторые государства Центральной Африки и Китай.

Если говорить о вредных безалкогольных напитках, то страны Карибского бассейна и Мексика занимают здесь лидирующие позиции в их потреблении, с большим отрывом от "конкурентов". В среднем, местные жители выпивают по две порции подобных напитков в день, тогда как в среднем по миру этот показатель более чем в два раза меньше. Меньше всего газировки пьют в Китае, где местные жители употребляют не более пятой части стакана "колы" в день.

Читайте такжеГазировка вызывает сахарный диабет даже у здоровых и худых людей

Как надеются Мозафаррян и его коллеги, собранные ими данные помогут медицинским службам всех государств мира скорректировать свою диетическую политику и начать стимулировать людей пить сок и молоко, и отказываться от газировки и прочих подслащенных напитков.