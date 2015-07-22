Модуль Philae на комете Чурюмова-Герасименко вновь пропал со связи

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News.

Последний раз спускаемый аппарат, расположенный на поверхности кометы 67Р (Чурюмова-Герасименко), выходил на связь 9 июля 2015 года, а все усилия инженеров миссии связаться с ним пока не увенчались успехом.

В качестве причины отсутствия связи ученые называют смещение модуля Philae из-за его попадания в газовый поток. Это могло привести или к поломке одного из его передатчиков, или к некорректному положению его антенны.

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По мнению ученых, в настоящее время солнечного света достаточно для освещения батарей модуля. По мере приближения к Солнцу комета начнет сильнее испускать материю, и станция Rosetta (которая принимает сигнал от Philae) удалится от нее на большее расстояние.

Ранее УНИАН сообщал, что зонд Philae, находящийся на поверхности кометы 67Р/Чурюмова-Герасименко, после семимесячного перерыва «проснулся» и вышел на связь с Землей. Перерыв в работе объяснялся недостатком энергии в солнечных батареях зонда. Спуск зонда с орбитального аппарата Rosetta был произведен 12 ноября прошлого года (это была первая мягкая посадка тела с Земли на ядро кометы).