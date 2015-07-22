Модуль Philae на комете Чурюмова-Герасименко вновь пропал со связи
Ученые Европейского космического агенства вновь потеряли связь со спускаемым модулем Philae автоматической межпланетной станции Rosetta.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News.
Последний раз спускаемый аппарат, расположенный на поверхности кометы 67Р (Чурюмова-Герасименко), выходил на связь 9 июля 2015 года, а все усилия инженеров миссии связаться с ним пока не увенчались успехом.
В качестве причины отсутствия связи ученые называют смещение модуля Philae из-за его попадания в газовый поток. Это могло привести или к поломке одного из его передатчиков, или к некорректному положению его антенны.
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По мнению ученых, в настоящее время солнечного света достаточно для освещения батарей модуля. По мере приближения к Солнцу комета начнет сильнее испускать материю, и станция Rosetta (которая принимает сигнал от Philae) удалится от нее на большее расстояние.
Ранее УНИАН сообщал, что зонд Philae, находящийся на поверхности кометы 67Р/Чурюмова-Герасименко, после семимесячного перерыва «проснулся» и вышел на связь с Землей. Перерыв в работе объяснялся недостатком энергии в солнечных батареях зонда. Спуск зонда с орбитального аппарата Rosetta был произведен 12 ноября прошлого года (это была первая мягкая посадка тела с Земли на ядро кометы).