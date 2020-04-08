Суперлуние в Украине 2020: впечатляющие фото уникального явления
12:34, 08 апреля 2020Наука и IT
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В ночь на 8 апреля Луна была примерно в 357 тысячах километров от Земли.
В ночь с 7 на 8 апреля украинцы по всей стране смогли наблюдать самое яркое суперлуние 2020 года.
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Данное явление – это полнолуние, которое совпадает с прохождением Луной ближайшей к Земле точке своей орбиты. Эта точка называется перигеем.
В ночь на 8 апреля Луна была примерно в 357 тысячах километров от Земли. Для сравнения, известно, что большую часть времени Луна находится в 384 тысячах километрах.
REUTERS
REUTERS
Ранее УНИАН писал, как восхождение розовой Луны наблюдали по всему миру.
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