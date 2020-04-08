В ночь на 8 апреля над Землей взошла "розовая Луна" (фоторепортаж)

Суперлуние – это астрономическое явление, происходящее с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

В ночь на вторник 8 апреля произошло самое яркое суперлуние 2020 года. Луна взошла в ночном небе над затихшими городами, остановленными предприятиями и странами в связи с пандемией коронавируса.

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Суперлуние – это астрономическое явление, происходящее с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это случается вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты.

Апрельское полнолуние является суперлунием 2020 года и известно как "розовая Луна" из-за розовых оттенков на поверхности земного спутника во время этой фазы.

За природным феноменом можно наблюдать из разных стран мира в течение трех дней.

Ранее УНИАН объяснил, как полнолуние влияет на знаки Зодиака.