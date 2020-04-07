Мобильное приложение "Дія" присоединилось к противокоронавирусной кампании

Для получения сообщений и срочных сообщений нужно обновить приложение до последней версии.

Мобильное приложение «Дія» с сегодняшнего дня, 7 апреля, будет отправлять пользователям сообщения и срочные уведомления по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Об этом говорится в сообщении на официальном Telegram-канале «Дія».

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«Приложение «Дія» теперь может отправлять push-нотификации и срочные информационные сообщения относительно предотвращения распространения пандемии COVID-19 в Украине», - сказано в сообщении.

Также с помощью программы можно будет получать новости и советы относительно мер борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что для получения сообщений и срочных сообщений нужно обновить мобильное приложение «Действие» до последней версии.

Как сообщал УНИАН, свыше двух миллионов украинцев установили на свои мобильные телефоны приложение для оцифрованных документов «Дія».

Среди них свыше 1,3 млн пользователей мобильной операционной системы Android и почти 700 тыс. пользователей iOS.

Справка УНИАН. В начале марта Министерство цифровой трансформации Украины подключило портал «Дія» государственных реестров бизнеса, недвижимости, транспортных средств и земли, информацию с которых теперь можно получить в электронном кабинете гражданина.

Правительство определило диджитализацию страны как одна из основных задач работы, ключевую роль отведя портала «Дія» как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

2 апреля 2020 года Минцифры запустило портал государственных услуг «Дия»

На портале «Дія» можно будет получить 27 государственных услуг онлайн.

Как сообщал УНИАН, Илон Маск заявил, что будет изготавливать на своих автомобильных заводах аппараты для искусственной вентиляции легких.