В Telegram наконец появятся папки для чатов
15:11, 30 марта 2020Наука и IT
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В данный момент функция доступна в новой бета-версии мессенджера.
Новая версия Telegram принесет долгожданные изменения / Иллюстрация REUTERS
В новой версии популярного мессенджера Telegram появится возможность создавать папки для чатов и каналов.
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Об этом говорится в официальном блоге мессенджера.
«Многие наши пользователи полагаются на Telegram в работе и учебе, особенно в последние недели. Чтобы все чаты могли справляться с возросшей нагрузкой, вы не пропускали важные сообщения, мы представляем папки чатов», - говорится в сообщении.
В каждой папке может быть неограниченное число чатов.
В данный момент новая функция доступна в бета-версии мессенджера 1.9.22 beta. Для ее загрузки следует активировать в настройках Telegram возможность качать бета-версии обновлений.
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