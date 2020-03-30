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В Telegram наконец появятся папки для чатов

15:11, 30 марта 2020
Наука и IT
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Новая версия Telegram принесет долгожданные изменения / Иллюстрация REUTERS

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Об этом говорится в официальном блоге мессенджера.

«Многие наши пользователи полагаются на Telegram в работе и учебе, особенно в последние недели. Чтобы все чаты могли справляться с возросшей нагрузкой, вы не пропускали важные сообщения, мы представляем папки чатов», - говорится в сообщении.

В каждой папке может быть неограниченное число чатов.

В данный момент новая функция доступна в бета-версии мессенджера 1.9.22 beta. Для ее загрузки следует активировать в настройках Telegram возможность качать бета-версии обновлений.

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