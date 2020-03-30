В Telegram наконец появятся папки для чатов

В данный момент функция доступна в новой бета-версии мессенджера.

В новой версии популярного мессенджера Telegram появится возможность создавать папки для чатов и каналов.

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Об этом говорится в официальном блоге мессенджера.

«Многие наши пользователи полагаются на Telegram в работе и учебе, особенно в последние недели. Чтобы все чаты могли справляться с возросшей нагрузкой, вы не пропускали важные сообщения, мы представляем папки чатов», - говорится в сообщении.

В каждой папке может быть неограниченное число чатов.

В данный момент новая функция доступна в бета-версии мессенджера 1.9.22 beta. Для ее загрузки следует активировать в настройках Telegram возможность качать бета-версии обновлений.