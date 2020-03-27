Apple тестирует AR-очки и работает над новой AR-игрой

Новые очки могут выйти в 2021 или 2022 году.

Компания Apple разрабатывает фирменные очки с технологиями дополненной и виртуальной реальности, которые, возможно, будут называться Apple Glasses. Они могут выйти в 2021 или 2022 году.

Читайте такжеApple добавила полную поддержку мыши для iPad в новой iPad OSОб этом пишет MacRumors.

Издание опубликовало первую фотографию контроллера для этой гарнитуры – и он очень похож на аналогичное устройство от VR-очков HTC Vive Focus. Это косвенно подтверждает слухи о том, что Apple используют технологии HTC для работы над собственным VR/AR-проектом. Об этом ещё в 2017 году писал Bloomberg.

Также упоминается, что Apple работает и над новой AR-игрой – «Боулинг на пешеходном переходе». По задумке, в ней пользователи должны сбивать кегли на другой стороне дороги, пока ждут зелёный сигнал светофора.

Разработчики выяснили, что пока эту игру можно запустить только на перекрёстке рядом с офисом Apple в Калифорнии, где она, вероятно, и создаётся.

Ранее УНИАН сообщал, что Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса.