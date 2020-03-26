Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса

В Компании обеспокоены тем, что текущая ситуация снизит интерес потребителей к обновлению своих телефонов, что может привести к прохладному приему первого iPhone 5G.

Компания Apple готовится к возможной задержке выпуска своих первых iPhone 5G, поскольку пандемия коронавируса угрожает глобальному спросу и нарушает график разработок.

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Об этом сообщили источники Nikkei Asian Review, знакомые с этим вопросом, передает kommersant. По словам трех человек, в Apple обсуждали возможность отсрочки запуска на несколько месяцев, в то время как источники в цепочке поставок говорят, что практические препятствия могут сдвинуть выпуск, первоначально запланированный на сентябрь.

«Помимо ограничений в цепочке поставок, Apple обеспокоена тем, что текущая ситуация значительно снизит интерес потребителей к обновлению своих телефонов, что может привести к прохладному приему первого iPhone 5G», - сообщил один из источников. «Apple примет окончательное решение не позднее мая, учитывая нестабильную ситуацию в мире», - сказал другой источник. В Apple информацию комментировать отказались.

Ранее компания Apple сообщила, что некоторые из ее розничных магазинов могут открыться в апреле. О закрытии своих розничных магазинов в Китае на фоне распространения коронавируса COVID-19 компания сообщила в начале февраля. 14 марта все 42 магазина в КНР возобновили работу, но были закрыты остальные 458 магазинов за пределами Китая.