Революционное открытие: ученые нашли животное, способное обходиться без кислорода

Исследователи уверены, что отрытие может иметь значение для поиска внеземной жизни.

Ученые обнаружили первое в мире животное, которое может обходиться без кислорода. Речь идет о паразите, который обычно обитает на рыбах.

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У этого паразита, похожего на медузу, нет митохондриального генома, который отвечает за кислородное дыхание, передает sciencealert.

"Это открытие не только меняет наше понимание того, как жизнь может работать здесь, на Земле, но и может иметь значение для поиска внеземной жизни", - говорится в исследовании.

Ученые предполагают, что вместо того, чтобы тратить энергию на поддержание собственных митохондрий, паразит ворует молекулы АТФ у хозяина.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые нашли останки неизвестной саламандры возрастом 168 миллионов лет.