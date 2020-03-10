Из-за коронавируса Apple изменила правила ухода за своей продукцией
16:54, 10 марта 2020Наука и IT
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Компания разрешила протирать свою технику спиртовыми салфетками.
REUTERS
В связи с распространением коронавируса COVID-19 компания Apple внесла изменения в правила ухода за своей продукцией.
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Новые правила опубликованы на официальном сайте Apple.
В частности, компания разрешила дезинфицировать свою технику с применением спиртовых салфеток.
"Используя салфетку с 70-% изопропилового спирта или дезинфицирующие салфетки Clorox, вы можете аккуратно протереть твердые непористые поверхности вашего продукта Apple, такие как дисплей, клавиатура или другие внешние поверхности", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее, согласно инструкции, протереть фирменный монитор можно только так называемой "I-салфеткой".
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